Израиль с 2017 года атаковал более 200 иранских объектов в Сирии

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Израиль атаковал на территории Сирии более 200 объектов, принадлежавших Ирану и ливанскому движению "Хезболлах", с начала 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel по итогам брифинга для израильских журналистов, проведенного израильскими военными во вторник в преддверии отмечаемого в этом году 10 сентября иудейского праздника Рош ха-Шана.

Военный представитель указал, что в течение истекших 12 месяцев Армия обороны Израиля поразила 202 цели на территории Сирии, для чего было использовано порядка 800 ракет и снарядов, сообщает издание. По его информации, в десятках таких операций были задействованы элитные армейские части и киберподразделения. Обычно израильские военные не признают нанесение ударов на сирийской территории и не комментируют сообщения иностранных СМИ о таких атаках.

В конце августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет и впредь действовать против закрепления военных Ирана в Сирии. 3 сентября министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что израильская армия продолжит сдерживать угрозу со стороны Ирана, невзирая на то, с какой территории она происходит. Он также сообщил, что Израиль осуществляет мониторинг всего, что происходит в Сирии.