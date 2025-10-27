Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 18:26
    Израиль не согласится на размещение турецких военных в секторе Газа в рамках предложенного США мирного плана.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции в Будапеште.

    Он отметил, что отношения между Турцией и Израилем, ранее отличавшиеся теплотой, стали портиться.

    "Турция проводит враждебную политику в отношении Израиля, включая не только критикующие заявления, но и дипломатические и экономические меры. Поэтому было бы неразумно допускать размещение их вооруженных сил в секторе Газа. Мы не согласны с этим и сообщили об этом нашим американским друзьям", - заявил он.

