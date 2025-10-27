Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 18:26
Израиль не согласится на размещение турецких военных в секторе Газа в рамках предложенного США мирного плана.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на пресс-конференции в Будапеште.
Он отметил, что отношения между Турцией и Израилем, ранее отличавшиеся теплотой, стали портиться.
"Турция проводит враждебную политику в отношении Израиля, включая не только критикующие заявления, но и дипломатические и экономические меры. Поэтому было бы неразумно допускать размещение их вооруженных сил в секторе Газа. Мы не согласны с этим и сообщили об этом нашим американским друзьям", - заявил он.
