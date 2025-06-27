Израиль подвел итоги операции против Ирана: убиты 11 ученых и около 300 членов КСИР

Израиль подвел итоги операции против Ирана: убиты 11 ученых и около 300 членов КСИР

Израиль заявил, что "полностью выполнил и даже превзошел все цели и задачи" военной операции против Ирана, ликвидировав 11 ученых и множество высокопоставленных командиров армии.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом говорится в докладе, представленном в пятницу, о причинах и итогах 12-дневной операции против Ирана Rising Lion ("Восходящий лев").

Израиль назвал "растущую ядерную угрозу" со стороны Ирана первопричиной операции, которая началась 13 июня внезапными ударами ВВС по Тегерану и ряду других городов.

"Внезапное нападение было многогранным. Данный этап операции получил название "Кровавая свадьба". Были ликвидированы около 30 высших иранских военных командиров, включая трех самых старших генералов, что нарушило командование и контроль Ирана и помешало ему ответить Израилю почти целый день", - говорится в докладе.

Наиболее значимым среди них был командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, который был убит вместе с остальным высшим руководством ВКС. Согласно данным, именно они были ответственными за иранские баллистические ракеты и беспилотники.

В отличие от других иранских командиров, убитых в своих домах во время первых ударов, Хаджизаде и его подчиненные были убиты в командном центре, где планировали ответные удары по Израилю.

ВВС в последующие часы нанесли удары по нескольким ядерным объектам, уничтожили многие системы ПВО Ирана, предоставив своим истребителям и беспилотникам свободу действий, и ударили по пусковым установкам баллистических ракет, чтобы предотвратить первоначальный ответ Ирана.

"В последующие дни ЦАХАЛ атаковал дополнительные иранские ядерные объекты, ликвидировал еще больше военных командиров и ядерных ученых и продолжал работать над предотвращением иранских атак на Израиль. Соединенные Штаты присоединились к операции 22 июня, нанеся удары по иранским ядерным объектам, особенно по подземному объекту Фордо", - говорится в документе.

Военные оценили, что ядерная программа Ирана была отброшена на годы назад. Всего были убиты 11 старших иранских ученых-ядерщиков, которые, как считает Израиль, были "ключевыми носителями знаний в программе Ирана по созданию оружия".

ВВС Израиля совершили более 1500 вылетов в Иран и более 600 дозаправок в воздухе по пути. Военно-воздушные силы нанесли удары по примерно 900 целям, используя около 4300 боеприпасов, после достижения воздушного превосходства от западного Ирана до Тегерана и далее. Из ударов 370 были выполнены истребителями, а остальные — беспилотниками.

"Воздушное превосходство было достигнуто не только над Ираном, но и над другими странами, через которые Израилю нужно было пройти, чтобы достичь его. Это было причиной, по которой Израиль уничтожил системы ПВО Сирии после падения режима Башара Асада и возражал против присутствия турецких военных в стране. Несмотря на свое превосходство в воздухе, ВВС потеряли восемь беспилотников во время операций в Иране. Однако ни один истребитель не был сбит, вопреки тому, что военные оценивали перед операцией", - говорится в отчете.

Военные заявили, что их политика во время войны заключалась в том, что потеря беспилотных дронов была приемлемой для цели предотвращения атак баллистическими ракетами на тыл Израиля.

Политика ВВС во время войны заключалась в том, чтобы рисковать сбитием дрона, чтобы предотвратить огонь иранских баллистических ракет, нацеливаясь на пусковые установки. В результате атак Ирана на Израиль погибли 28 человек.

Удары ВВС, по данным военных, уничтожили 80 из 100 иранских зенитно-ракетных систем в районах, где проводились операции. Бомбардировки смогли предотвратить около 60% огня иранских баллистических ракет.

"Истребители и беспилотники также уничтожили около 200 из предполагаемых 400 пусковых установок баллистических ракет Ирана; 15 иранских самолетов; 70 радаров; 6 аэропортов и авиабаз; более 35 объектов по производству ракет и средств ПВО; и десятки командных центров. Серия ударов в понедельник в Тегеране, незадолго до прекращения огня, ликвидировала около 300 членов КСИР, в основном членов внутренних сил безопасности Басидж", - говорится в докладе.

Самый дальний удар истребителя во время операции был нанесен по аэропорту Мешхеда, поразив иранский заправочный самолет, примерно в 2400 километрах от территории Израиля.

Иран запустил более 500 баллистических ракет по Израилю в 18 отдельных залпах, большинство из которых были перехвачены, по данным ЦАХАЛ.

Всего было 36 попаданий баллистических ракет в населенные пункты и объекты критической инфраструктуры, включая несколько многоквартирных домов, электростанцию на юге Израиля, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и университет в центральном Израиле.

Иран также запустил 1100 беспилотников по Израилю в течение 12 дней войны, 99% из которых были перехвачены или не смогли достичь границ Израиля.

Беспилотники в основном перехватывались ВВС с помощью истребителей, вертолетов и наземных систем ПВО. Израильский флот сбил 30 с помощью ракетных катеров. А 5114-й батальон спектра перехватил десятки с помощью радиоэлектронной борьбы, по данным военных.

В общей сложности 2305 домов в 240 зданиях были повреждены атаками Ирана, оставив более 13 000 израильтян без крова.