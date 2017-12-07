Израиль поразил две военные цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Танк и самолет Армии обороны Израиля нанесли в четверг удары по двум военным позициям на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства.

Как передает Report, об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС официальном коммюнике армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад снаряд был запущен из сектора Газа и разорвался в южной части Израиля, - говорится в документе. - В ответ на этот залп и на запуск нескольких ракет ранее в четверг, которые были запущены по Израилю, но упали внутри сектора, танк и самолет Армии обороны Израиля поразили два военных поста в секторе Газа".

В пресс-службе добавили, что вооруженные силы еврейского государства "считают палестинское движение ХАМАС ответственным за любую враждебную деятельность, осуществляемую против Израиля с территории сектора Газа".