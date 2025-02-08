Израиль получит от США вооружений на $7 млрд

Соединенные Штаты поставят Израилю вооружения на $7 млрд, в том числе авиационные бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование.

Соединенные Штаты поставят Израилю вооружения на $7 млрд, в том числе авиационные бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование.

Как передает Report , об этом сообщает Пентагон со ссылкой на итог встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз", — заявили в Пентагоне.

На вооружение Армии обороны Израиля будут поставлены 3 тысячи управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, а также более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 и 13 тыс. комплектов JDAM, которые предназначены для превращения авиабомб в управляемые боеприпасы.