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Израиль получит от США $8,7 млрд на поддержку военных усилий

Израиль получит от США $8,7 млрд на поддержку военных усилий Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму 8,7 млрд долларов для поддержки текущих военных усилий.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 19:13
Израиль получит от США $8,7 млрд на поддержку военных усилий

Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму 8,7 млрд долларов для поддержки текущих военных усилий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о существенном пакете помощи США на сумму $8,7 млрд для поддержки текущих военных усилий Израиля", - говорится в заявлении.

Уточняется, что пакет помощи включает 3,5 млрд долларов на основные военные закупки и 5,2 млрд долларов на системы противовоздушной обороны, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также на продвинутую лазерную систему.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ABŞ-dən 8,7 milyard dollarlıq yardım paketi alacaq

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