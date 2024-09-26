Израиль получит от США $8,7 млрд на поддержку военных усилий

Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму 8,7 млрд долларов для поддержки текущих военных усилий.

Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму 8,7 млрд долларов для поддержки текущих военных усилий.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о существенном пакете помощи США на сумму $8,7 млрд для поддержки текущих военных усилий Израиля", - говорится в заявлении.

Уточняется, что пакет помощи включает 3,5 млрд долларов на основные военные закупки и 5,2 млрд долларов на системы противовоздушной обороны, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также на продвинутую лазерную систему.