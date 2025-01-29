Израиль получил список заложников, которые будут освобождены 30 января

Израильская сторона получила имена заложников, которые должны быть освобождены движением ХАМАС 30 января в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
"Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра (30 января)", - говорится в заявлении.
В канцелярии добавили, что подробные комментарии будут распространены после уведомления семей освобождаемых заложников.