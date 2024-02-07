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Израиль получил от ХАМАС ответ по новой сделке

Израиль получил от ХАМАС ответ по новой сделке Израильская служба разведки "Моссад" получила через посредничество Катара ответ от радикального палестинского движения ХАМАС по новой сделке об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и изучает его.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 00:32
Израиль получил от ХАМАС ответ по новой сделке

Израильская служба разведки "Моссад" получила через посредничество Катара ответ от радикального палестинского движения ХАМАС по новой сделке об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и изучает его.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Ответ ХАМАС, переданный "Моссад" катарским посредником, подробно изучается всеми сторонами, участвующими в переговорах", - говорится в заявлении.

Ранее во вторник глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что его страна получила ответ от ХАМАС относительно рамочного соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на приостановку боевых действий в секторе Газа. Он назвал положительной реакцию ХАМАС на проект соглашения.

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