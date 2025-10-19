Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 01:43
Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гробы на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.
В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно и не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".
Последние новости
01:43
Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложниковДругие страны
01:21
В Германии обнаружили крупное месторождение литияДругие страны
00:58
Фото
Новый трансфер "Нефтчи" Венсан Абубакар прибыл в БакуФутбол
00:44
Нетаньяху: Война окончательно завершится после разоружения ХАМАС и демилитаризации ГазыДругие страны
00:18
Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца годаВ регионе
23:55
Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с АзербайджаномВ регионе
23:23
Трамп объявил об уничтожении направлявшейся к США подлодки с наркотикамиДругие страны
23:13
Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 76 человекДругие страны
22:58