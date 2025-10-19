Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 01:43
    Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

    Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще два гроба с останками заложников, погибших в анклаве.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гробы на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

    В канцелярии отметили, что "работа по возвращению заложников продолжается непрерывно и не прекратится до тех пор, пока не будет возвращен последний из похищенных".

    Израиль ХАМАС МККК заложники
    İsrail Qəzzada öldürülən daha iki girovun nəşini qəbul edib

    Последние новости

    01:43

    Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

    Другие страны
    01:21

    В Германии обнаружили крупное месторождение лития

    Другие страны
    00:58
    Фото

    Новый трансфер "Нефтчи" Венсан Абубакар прибыл в Баку

    Футбол
    00:44

    Нетаньяху: Война окончательно завершится после разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы

    Другие страны
    00:18

    Фидан: Мы надеемся на прогресс в российско-украинском урегулировании до конца года

    В регионе
    23:55

    Турецкий министр: Мы продолжим идти плечом к плечу с Азербайджаном

    В регионе
    23:23

    Трамп объявил об уничтожении направлявшейся к США подлодки с наркотиками

    Другие страны
    23:13

    Число погибших из-за наводнений в Мексике достигло 76 человек

    Другие страны
    22:58

    "Бавария" победила "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболу

    Футбол
    Лента новостей