    İsrail Qəzzada öldürülən daha iki girovun nəşini qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 01:56
    Qəzza zolağındakı İsrailin hərbi qüvvələri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə anklavda öldürülən girovların nəşinin olduğu daha iki tabutu alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun Dəftərxanası xəbər yayıb.

    Məlumata görə, hərbçilər yaxın vaxtlarda tabutları İsrail ərazisinə aparacaq və orada məhkəmə-tibb ekspertləri şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi prosesini keçirəcəklər.

    Dəftərxana qeyd edib ki, girovların qaytarılması üzrə işlər fasiləsiz davam edir və oğurlananların sonuncusu qaytarılana qədər dayanmayacaq.

