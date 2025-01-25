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Израиль подтвердил освобождение 200 палестинцев по соглашению о Газе

Израиль подтвердил освобождение 200 палестинцев по соглашению о Газе Тюремная служба Израиля подтвердила, что 200 палестинских заключенных были освобождены из тюрем Офер и Кециот после передачи еврейскому государству ранее утром четырех израильских заложниц, которых удерживали в секторе Газа.
Другие страны
25 января 2025 г. 17:58
Израиль подтвердил освобождение 200 палестинцев по соглашению о Газе

Тюремная служба Израиля подтвердила, что 200 палестинских заключенных были освобождены из тюрем Офер и Кециот после передачи еврейскому государству ранее утром четырех израильских заложниц, которых удерживали в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet.

Все заключенные, освобожденные из тюрьмы Офер, были направлены на палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Заключенные из тюрьмы Кециот были направлены к КПП "Керем-Шалом", расположенному на границе Израиля с сектором Газа недалеко от пограничного перехода с Египтом.

Утром 25 января в секторе Газа была освобождена новая группа израильских заложниц, в нее вошли четыре военнослужащие, которые в момент атаки ХАМАС 7 октября 2023 года несли службу на границе Израиля с палестинским анклавом. Они в сопровождении военных уже прибыли в Израиль.

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