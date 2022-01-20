Израиль подписал контракт о закупке в Германии трех подлодок на 3 млрд евро

Министерства обороны Израиля и ФРГ и германская компания ThyssenKrupp подписали в четверг соглашение о разработке и производстве трех перспективных подводных лодок для израильских ВМС за 3 млрд евро.

Министерства обороны Израиля и ФРГ и германская компания ThyssenKrupp подписали в четверг соглашение о разработке и производстве трех перспективных подводных лодок для израильских ВМС за 3 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Израиль купит три подводные лодки новой серии "Дакар" по соглашению на сумму около 3 млрд евро, и первая подлодка будет поставлена в течение девяти лет", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе указали, что правительство Германии "финансирует часть контракта за счет гранта в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2017 году". Израиль ранее приобрел у Германии шесть подводных лодок типа "Дельфин", которые считаются самым дорогостоящим оружием местной армии.

Кроме того, стороны подписали соглашение о промышленном стратегическом сотрудничестве на сумму более 850 млн евро. Документ касается "инвестиций в израильскую промышленность, в том числе в оборонные компании".