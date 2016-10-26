Израиль поднял в воздух самолеты после ранения солдата на границе с Ливаном

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Самолеты израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана после сообщений о ранении военнослужащего в приграничной зоне.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.

Израильский военнослужащий получил ранение, попав под обстрел на границе с Ливаном. Военные говорят, что огонь по патрулю был открыт из машины, которая ехала вдоль границы с ливанской стороны. Ранение пострадавшего оценивается как легкое.

Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что в воздухе в южном Ливане наблюдается большое количество израильских самолетов после сообщений о ранении израильского военнослужащего в районе деревни Матула.