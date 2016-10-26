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    Израиль поднял в воздух самолеты после ранения солдата на границе с Ливаном

    Израильский военнослужащий получил ранение, попав под обстрел на границе с Ливаном

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Самолеты израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана после сообщений о ранении военнослужащего в приграничной зоне. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе армии Израиля.

    Израильский военнослужащий получил ранение, попав под обстрел на границе с Ливаном. Военные говорят, что огонь по патрулю был открыт из машины, которая ехала вдоль границы с ливанской стороны. Ранение пострадавшего оценивается как легкое.

    Телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что в воздухе в южном Ливане наблюдается большое количество израильских самолетов после сообщений о ранении израильского военнослужащего в районе деревни Матула.

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