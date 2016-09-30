Израиль перечислил Турции 20 млн. долларов за нападение на "Флотилию свободы"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Израиль перечислил Турции компенсацию в 20 миллионов долларов за гибель девяти турецких граждан в ходе инцидента с "Флотилией свободы".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV.

Согласно источникам телеканала в турецком руководстве, деньги поступили на счет министерства юстиции Турции и будут распределены между семьями погибших. Сообщается также, что в течение ближайшей недели Анкара назначит нового посла в Израиле.

В 2010 году израильские "коммандос" перехватили суда "Флотилии свободы", шедшие на прорыв блокады сектора Газа. Инцидент привел к гибели девяти турок, участвовавших в плавании.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил ратифицированный парламентом страны договор о нормализации отношений Израиля и Турции, подписанный 28 июня. Согласно договору, Израиль должен был выплатить Турции в течение 25 дней 20 миллионов долларов компенсации за инцидент с "Флотилией свободы" в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами.