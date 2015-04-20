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    Президент Израиля не примет участие на Параде 9 мая в Москве

    9 мая он полетит в Германию

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Ни один из высокопоставленных израильских политиков не будет присутствовать на Параде Победы в Москве. Как сообщает Report со ссылкой на news.ru, государственное радио "Коль Исраэль" подтвердило информацию, опубликованную накануне вечером 10-м каналом израильского телевидения. 

    По информации, на Параде в Москве 9 мая Израиль будет представлять посол Дорит Голендер. 

    Официальные источники заявляют, что 9 мая Реувен Ривлин планирует находиться в Германии, где будет отмечаться 50-летие дипломатических отношений между странами. 

    Российская пресса связывает это решение с тем, что накануне президент России Владимир Путин снял запрет на поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану.

    Напомним, что 13 апреля Путин подписал указ, отменяющий запрет на поставки С-300 Ирану.

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