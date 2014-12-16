​Израиль не намерен признавать проект резолюции Палестины

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна отвергает проект резолюции Палестины.

"Мы не намерены принимать любые попытки диктовать нам в одностороннем порядке ограничение сроков", — цитирует Report со ссылкой на РИА Новости, заявление главы израильского кабинета министров.

Накануне член исполкома Организации освобождения Палестины Васель Абу Юсеф заявил, что руководство Палестины намерено внести в Совет Безопасности ООН 17 декабря проект резолюции "об окончании оккупации" и создании палестинского государства.

Ранее стало известно, что Палестина при поддержке других арабских стран подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, устанавливающей конкретные сроки отвода израильских войск с палестинских территорий — до ноября 2016 года.

В понедельник Нетаньяху, как ожидается, проведет встречу с госсекретарем США Джоном Керри в Риме. В ходе переговоров, также будет поднят вопрос о возможном голосовании по проекту палестинской резолюции в Совбезе ООН.

На сегодняшний день государство Палестина признано 135 странами.

Палестина также является членом Лиги Арабских государств (ЛАГ) и ЮНЕСКО.