Израиль ожидает от ХАМАС список заложников, которых освободят 15 февраля

Израиль ожидает, что радикальное палестинское движение ХАМАС представит в пятницу список из трех заложников, которые будут освобождены в субботу.

Израиль ожидает, что радикальное палестинское движение ХАМАС представит в пятницу список из трех заложников, которые будут освобождены в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

По данным израильского чиновника, ожидается, что глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани направит список руководителю израильской разведки "Моссад" Давиду Барнеа.

10 февраля представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил об отсрочке процесса освобождения новой группы удерживаемых в Газе заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. 13 февраля ХАМАС подтвердил, что после консультаций с посредниками движение выполнит условия соглашения, заложники будут освобождены.