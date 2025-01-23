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Израиль ожидает освобождения еще четырех заложников

Израиль ожидает освобождения еще четырех заложников Израильские официальные лица считают, что палестинское движение ХАМАС выполнит условия соглашения по заложникам и освободит в предстоящую субботу еще четырех пленников.
Другие страны
23 января 2025 г. 09:18
Израиль ожидает освобождения еще четырех заложников

Израильские официальные лица считают, что палестинское движение ХАМАС выполнит условия соглашения по заложникам и освободит в предстоящую субботу еще четырех пленников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным источников, Израиль ожидает от ХАМАС предоставление полного списка имен заложников, которые должны быть освобождены в течение первого 42-дневного этапа соглашения, а также подробную информацию о состоянии их здоровья. В соглашении, которое было заключено неделю назад, ХАМАС обязался передать список на седьмой день прекращения огня.

В ходе первого этапа ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как проинформировал глава правительства Катара, второй этап реализации соглашения Израиля и ХАМАС будет включать восстановление палестинского анклава. Ранее израильские официальные лица заявляли, что переговоры по второму этапу должны начаться на 16-й день после начала перемирия.

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