Израиль отверг призыв 25 стран к безусловному прекращению огня в Газе

Израиль отверг совместное заявление, подписанное 25 западными государствами, в котором содержится призыв к безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа и осуждается гуманитарная политика Израиля.

Израиль отверг призыв 25 государств к безусловному и постоянному прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети X.

"Это заявление оторвано от реальности и посылает ХАМАС ложный сигнал", - следует из публикации.

Израильская сторона подчеркивает, что все претензии и требования должны быть адресованы единственной стороне, ответственной за отсутствие соглашения по освобождению заложников и прекращению огня, - движению ХАМАС. По данным МИД Израиля, ХАМАС отказался принять последнее предложение о прекращении огня, которое Израиль ранее одобрил.

Отметим, что сегодня главы МИД 25 стран и комиссар Евросоюза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Аджа Лябиб приняли совместное заявление с призывом к Израилю прекратить войну в секторе Газа и осуждением ее гуманитарной политики в анклаве. Среди подписавших документ - Великобритания, Австралия, Канада, Франция и Италия. В то же время ряд союзников Израиля в Европе, включая Германию, Чехию, Венгрию и Словакию, отказались присоединиться к документу.