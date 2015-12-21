​Израиль открыл ответный огонь по Ливану

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Военные Израиля заявили, что после обстрела со стороны Ливана открыли ответный артиллерийский огонь.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в заявлении говорится, что ответственность за совершенный ранее ракетный обстрел по территории Израиля военные возлагают на правительство Ливана.

Между тем они подчеркнули, что «продолжат противостоять действиям, направленным на нарушение суверенитета страны и безопасности ее граждан».

Ранее стало известно, что север Израиля подвергся ракетному обстрелу. Предположительно, ракеты были выпущены с территории Ливана.

Отмечается, что ракеты были выпущены через несколько часов после сообщения о ликвидации лидера «Хезболлы» Самира Кунтара в Сирии. Однако Израиль опроверг свою причастность к ликвидации боевика.