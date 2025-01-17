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Израиль освободит 2 тыс. палестинцев на первом этапе сделки с ХАМАС

Израиль освободит 2 тыс. палестинцев на первом этапе сделки с ХАМАС Первый этап подписанного 16 января в Дохе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенны
Другие страны
17 января 2025 г. 09:14
Израиль освободит 2 тыс. палестинцев на первом этапе сделки с ХАМАС

Первый этап подписанного 16 января в Дохе между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение 33 израильских пленников в обмен на 2 тыс. палестинских заключенных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, первый этап сделки продлится 42 дня, а реализация соглашения начнется через два-три дня после его подписания. В первую очередь будут освобождены 33 заложника: сначала женщины и дети, затем женщины-солдаты, затем мужчины старше 50 лет и молодые люди, которые определены как "гуманитарные случаи". В обмен на это Израиль освободит содержащихся в его тюрьмах 2 тыс. осужденных террористов, в том числе около тысячи человек, задержанных после событий 7 октября 2023 года. Порядка 250 человек из числа утвержденных для обмена палестинских заключенных отбывают пожизненные сроки. При этом в рамках сделки не будет освобожден ни один из террористов, принимавших непосредственное участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, отмечает газета.

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