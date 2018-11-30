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    Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии самолете

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Израильские военные опровергли данные, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, источник в сирийских органах безопасности ранее заявил, что ПВО САР сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты. При этом государственные сирийские СМИ сообщали, что система ПВО Сирии в четверг сбила несколько целей в небе над югом страны.

    "Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности", — сообщила армейская пресс-служба.

    Израильские военные по-прежнему не комментируют сообщения о своей причастности к авианалету.

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