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Израиль обжалует ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Израиль обжалует ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта Израиль попытается обжаловать выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 23:39
Израиль обжалует ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Израиль попытается обжаловать выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

"Сегодня Израиль подал в МУС заявление о намерении опротестовать решение. В связи с этим Израиль просит на время отложить исполнение ордеров на арест", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Израиль считает выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта МУС нелегитимной.

27 ноября Нетаньяху провел встречу с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который пообещал, что будет продвигать в Конгрессе США меры против решения МУС, сообщили в канцелярии.

Напомним, что на прошлой неделе МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления". Палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

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