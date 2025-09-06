Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 10:47
    Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

    Армия обороны Израиля объявила о создании новой гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, здесь будут размещены полевые госпитали, системы водоснабжения и опреснительные установки, а также обеспечены поставки продовольствия, медикаментов и палаток.

    Координация помощи будет вестись через COGAT совместно с ООН и международными организациями.

    Одновременно израильские войска продолжают расширять наступление на севере сектора Газа с целью взять под контроль оставшиеся позиции ХАМАС в городе Газа. Жителям города рекомендуется эвакуироваться на юг.

    Объявление прозвучало на фоне предупреждения Всемирной продовольственной программы ООН о том, что сектор Газа находится "на грани" гуманитарной катастрофы. Израильские власти заявляют, что усиливают инфраструктуру гуманитарной поддержки на юге параллельно с военными действиями.

    Израиль сектор Газа Хан-Юнис гуманитарная зона
    İsrail Qəzzada yeni humanitar zonanın yaradıldığını elan edib

    Последние новости

    13:09
    Фото

    АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя еда

    Здоровье
    13:02

    В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC

    Другие страны
    13:00

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Другие
    12:55

    Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах

    Религия
    12:35
    Фото

    В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    12:29

    Байру решил сыграть ва-банк - АНАЛИТИКА

    Аналитика
    12:24
    Фото

    Азербайджан расширяет медиапартнерство с Китаем

    Медиа
    12:06

    Израиль будет реагировать на попытки хуситов применить химическое оружие

    Другие страны
    12:03

    Завотделом НАНА: Свадьбы и похороны стали поводом для демонстрации роскоши

    Внутренняя политика
    Лента новостей