Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля объявила о создании новой гуманитарной зоны в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, здесь будут размещены полевые госпитали, системы водоснабжения и опреснительные установки, а также обеспечены поставки продовольствия, медикаментов и палаток.

Координация помощи будет вестись через COGAT совместно с ООН и международными организациями.

Одновременно израильские войска продолжают расширять наступление на севере сектора Газа с целью взять под контроль оставшиеся позиции ХАМАС в городе Газа. Жителям города рекомендуется эвакуироваться на юг.

Объявление прозвучало на фоне предупреждения Всемирной продовольственной программы ООН о том, что сектор Газа находится "на грани" гуманитарной катастрофы. Израильские власти заявляют, что усиливают инфраструктуру гуманитарной поддержки на юге параллельно с военными действиями.