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Израиль обвинил ХАМАС в нарушении, а движение заявило о приверженности соглашению

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении, а движение заявило о приверженности соглашению Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения.
Другие страны
16 января 2025 г. 13:14
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении, а движение заявило о приверженности соглашению

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от ряда согласованных с посредниками пунктов соглашения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба офиса главы израильского правительства.

"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения", - говорится в заявлении.

В канцелярии также отметили, что Израиль не назначит дату заседания кабмина, посвященного сделке по сектору Газа, до тех пор, пока ХАМАС не подтвердит все условия соглашения.

Между тем, в ХАМАС заявили о том, что движение привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Так, член политбюро движения Иззат ар-Ришк заявил о том, что "ХАМАС привержен соглашению о прекращении огня, о котором объявили посредники".

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара соглашение о прекращении огня и обмене заложников. Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно 1 тыс. палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.

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Версия на английском языке Netanyahu’s office claims Hamas backing out of some agreements
Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ı razılaşmanı pozmaqda ittiham edib

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