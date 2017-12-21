Израиль обнародовал новый план развития поселений на Западном берегу

© РИА Новости / Виталий Белоусов

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Власти Израиля обнародовали новый план по развитию поселений на Западном берегу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, совместный стратегический план по развитию поселенческой деятельности был разработан министерством строительства, министерством сельского хозяйства этой страны и Еврейским национальным фондом.

План предусматривает строительство в Иорданской долине трех новых и расширение уже существующих поселений с целью приема 10 тысяч поселенцев в течение следующего десятилетия.

"Сегодня на территории Иорданской долины расположены 20 поселений, в которых проживает 4,4 тысячи поселенцев. В рамках усилий по увеличению поселений в Иорданской долине Минстрой продвигает строительство трех новых поселений", - сообщается на сайте министерства строительства.