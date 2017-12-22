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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Израиль не признал резолюцию ООН по Иерусалиму.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, премьер-министр этой страны выразил свой протест относительно этого документа.

"Мы отвергаем решение", - сказал Б. Нетаньяху относительно решения международной организации. Он также выразил благодарность президенту США по поводу поддержки в этом вопросе.

Отметим, что наравне с США еще несколько стран высказались против принятия документа во время голосования. Президент США отметил, что его страна прекратит финансовую поддержку странам, которые поддержали принятие этого документа. Д.Трамп 6-го декабря признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство своей страны в тот город.