Израиль не отправит делегацию на климатическую конференцию COP30

Израиль заявил о планах отправить ограниченную делегацию на климатическую конференцию COP30, которая пройдет с 10 по 21 ноябрям в Белене (Бразилия).

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды страны.

Согласно информации, в отличие от прошлогоднего участия в COP29 в Баку, в этом году на полях конференции не будет израильского павильона, а страну представят всего два представителя министерства.

Они будут представлять Израиль на переговорах и других официальных обсуждениях, а также продвигать израильские решения и инициативы по климату.

В качестве причины такого решения в ведомстве отметили, что сейчас все ресурсы страны сосредоточены на кризисе на Ближнем Востоке и дипломатических усилиях, поэтому возможности участвовать в конференции с широкой делегацией нет.

В прошлом году на COP29 в Баку Израиль направил делегацию из более чем 100 человек, которая представила 20 климатических проектов в своем павильоне.