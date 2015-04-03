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    ​Израиль назвал "исторической ошибкой" соглашение с Ираном

    Это сделает мир еще более опасным

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Израильские власти заявили, что достигнутое соглашение по иранской ядерной программе является "исторической ошибкой".

    Как передает Report, об этом пишет Franc-Press в твиттере.

    "Если соглашение достигнуто на данных условиях, то это историческая ошибка, которая сделает мир еще более опасным", — говорится в сообщении.

    Ранее президент США Барак Обама сравнил сделку с Ираном с соглашениями между США и СССР. При этом он назвал достигнутые договоренности "историческими".

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