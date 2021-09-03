Израиль назначил своего первого посла в Бахрейне

Израиль назначил своего первого посла в Бахрейне после нормализации отношений с арабским государством Персидского залива год назад.

Израиль назначил своего первого посла в Бахрейне после нормализации отношений с арабским государством Персидского залива год назад.

Как передает Report об этом сообщает "Associated Press".

Посол Эйтан Наэ в течение восьми месяцев исполнял обязанности временного главы миссии в посольстве Израиля в Объединенных Арабских Эмиратах, первом государстве Персидского залива, с которым Израиль установил дипломатические отношения в августе прошлого года.

В сентябре 2020 года ОАЭ и Бахрейн подписали при посредничестве США сделки по установлению отношений с Израилем.

На этой неделе в страну прибыл первый посол Бахрейна в Израиле Халед Юсиф аль-Джалама.