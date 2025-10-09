Израиль наносит авиаудар по сектору Газа

Израильская армия нанесла новый авиаудар по Газе после сообщений о соглашении с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, израильский авиаудар был нанесен по району Зейтун в городе Газа.