    Израиль наносит авиаудар по сектору Газа

    • 09 октября, 2025
    • 16:56
    Израиль наносит авиаудар по сектору Газа

    Израильская армия нанесла новый авиаудар по Газе после сообщений о соглашении с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Согласно информации, израильский авиаудар был нанесен по району Зейтун в городе Газа.

