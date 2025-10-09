İsrail Qəzzaya zərbə endirir
- 09 oktyabr, 2025
- 17:05
İsrail ordusu Qəzza zolağında atəşkəs haqqında HƏMAS ilə razılaşma barədə məlumatlardan sonra Qəzzya yeni hava zərbəsi endirib.
Bu barədə "Report" "Əl Ərəbiyə"yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, İsrailin hava zərbəsi Qəzza şəhərində Zeytun rayonuna endirilib.
