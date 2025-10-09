İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    İsrail Qəzzaya zərbə endirir

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:05
    İsrail Qəzzaya zərbə endirir

    İsrail ordusu Qəzza zolağında atəşkəs haqqında HƏMAS ilə razılaşma barədə məlumatlardan sonra Qəzzya yeni hava zərbəsi endirib.

    Bu barədə "Report" "Əl Ərəbiyə"yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İsrailin hava zərbəsi Qəzza şəhərində Zeytun rayonuna endirilib.

    Qəzza İsrail atəşkəs HƏMAS
    Израиль наносит авиаудар по сектору Газа

    Son xəbərlər

    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    17:15

    Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    17:14

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Mpay"ə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    17:11

    DİN Astarada əməliyyat keçirib, 55 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    17:10

    Azərbaycan Küveytin "Alshaya Group" şirkəti ilə rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

    Biznes
    17:05

    İsrail Qəzzaya zərbə endirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti