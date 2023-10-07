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Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС

Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС Израиль нанес удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам ХАМАС
Другие страны
7 октября 2023 г. 15:24
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС

Израильская армия нанесла удары по 17 военным объектам и 4 командным центрам ХАМАС.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

В сообщении говорится, удары нанесены силами ВВС страны по объектам, расположенным на территории сектора Газа.

“За последние несколько часов десятки истребителей нанесли удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа”, – сообщает пресс-служба.

Утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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