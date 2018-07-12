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    Израиль нанес удары по сирийской территории

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Удары по объектам сирийской армии нанесли ВВС Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство САНА.

    По данным агентства, удар был нанесен по объектам, расположенным в пограничной провинции Кунейтра на Голанских высотах. Информации о нанесенном ущербе и пострадавших пока нет.

    "Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб", — говорится в сообщении.

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