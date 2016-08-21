Израиль нанес удары по сектору Газа

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля в воскресенье нанесла удары по ряду объектов движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенную ранее из этого района по израильскому городу Сдерот.

Как передает Report, об этом сообщает Jerusalem Post.

В операции принимали участие ВВС Израиля, огонь велся также из танков.

В израильской армии отметили, что пока не знают точного виновника обстрела Сдерота, в результате которого никто не пострадал.

Jerusalem Post отмечает, что в 2016 году из сектора Газа по Израилю были выпущены 14 ракет.