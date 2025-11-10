Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела серию атак против объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

"На юге Ливана ЦАХАЛ нанесла удар по объекту, принадлежащему "Хезболлах", откуда запускались реактивные снаряды и где за последние месяцы наблюдалась террористическая активность движения. На этом объекте поражены вооружения, которые были нацелены на Государство Израиль", - говорится в сообщении.

По данным военных, удары также пришлись на несколько "инфраструктурных целей" в районе города Эн-Набатия на юге Ливана. В долине Бекаа были атакованы производство стратегических вооружений "Хезболлах" и оружейный склад.

В ЦАХАЛ отметили, что движение занимается восстановлением своего боевого потенциала в Ливане и подобные действия, а также сохранение военной инфраструктуры "Хезболлах" являются нарушением мирных соглашений Израиля и Ливана.