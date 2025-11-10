Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Другие страны
    10 ноября, 2025
    18:13
    Израиль нанес удары по объектам Хезболлах в Ливане

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела серию атак против объектов движения "Хезболлах" на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке страны.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в телеграм-канале.

    "На юге Ливана ЦАХАЛ нанесла удар по объекту, принадлежащему "Хезболлах", откуда запускались реактивные снаряды и где за последние месяцы наблюдалась террористическая активность движения. На этом объекте поражены вооружения, которые были нацелены на Государство Израиль", - говорится в сообщении.

    По данным военных, удары также пришлись на несколько "инфраструктурных целей" в районе города Эн-Набатия на юге Ливана. В долине Бекаа были атакованы производство стратегических вооружений "Хезболлах" и оружейный склад.

    В ЦАХАЛ отметили, что движение занимается восстановлением своего боевого потенциала в Ливане и подобные действия, а также сохранение военной инфраструктуры "Хезболлах" являются нарушением мирных соглашений Израиля и Ливана.

