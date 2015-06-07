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    ​Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

    Зафиксированы точные попадания по цели

    Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ Израильская армия нанесла ответный удар по позициям боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную по территории Израиля ракету. Зафиксированы точные попадания по цели.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, ответственность за авиаудар по Израилю взяли на себя салафиты, связанные с группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

    Ранее сообщалось, что с территории сектора Газа по югу Израиля выпущена одна ракета.

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