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Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Сирии, есть пострадавшие

Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Сирии, есть пострадавшие Пять сирийский военнослужащих были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Израиля по городу Хомс и его окрестностям.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 06:25
Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Сирии, есть пострадавшие

Пять сирийский военнослужащих были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Израиля по городу Хомс и его окрестностям.

Как передает Report, об этом сообщает госагентство Сирии SANA со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, атака произошла около 00:35 по местному времени (01:35 - бакинское) "со стороны к северо-востоку от Бейрута". Сирийские средства противовоздушной обороны сбили некоторые ракеты, добавил он.

По данным сирийской обсерватории по правам человека, удары были нацелены на военные объекты в этой местности, в частности военный аэропорт Дабаа. Организация отмечает, что девятая атака со стороны Израиля с начала года.

В последние месяцы Израиль наносит удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Это должно помешать Ирану наращивать использование воздушных линий поставок для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, писала The Times of Israel.

Газета отмечала, что руководство Израиля призналось в совершении сотен боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются закрепиться в Сирии.

31 марта Минобороны Сирии сообщило о ракетном ударе со стороны Израиля по Дамаску. Ведомство отметило, что часть ракет сбили системы ПВО, но атака нанесла "некоторый материальный ущерб".

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Версия на азербайджанском языке İsrail Suriyadakı hərbi hədəflərə aviazərbələr endirib, 5 nəfər yaralanıb

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