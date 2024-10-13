Израиль нанес авиаудары по северо-востоку Ливана

Израильские истребители нанесли серию ударов по северо-востоку Ливана.

Израильские истребители нанесли серию ударов по северо-востоку Ливана.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Так, военная авиация Израиля атаковала объекты возле населенных пунктов Макна и Юнин к северу от города Баальбек. Других подробностей не приводится.

Отметим, что в ночь на 13 октября военно-воздушные силы и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли мощные удары по городам южных и восточных регионов Ливана.

Позднее министерство здравоохранения страны сообщало, что в результате авиаудара со стороны Израиля в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана пострадали 15 человек.