Израиль нанес авиаудары по северо-востоку Ливана

Израильские истребители нанесли серию ударов по северо-востоку Ливана.
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Так, военная авиация Израиля атаковала объекты возле населенных пунктов Макна и Юнин к северу от города Баальбек. Других подробностей не приводится.
Отметим, что в ночь на 13 октября военно-воздушные силы и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли мощные удары по городам южных и восточных регионов Ливана.
Позднее министерство здравоохранения страны сообщало, что в результате авиаудара со стороны Израиля в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана пострадали 15 человек.