Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что некоторое время назад нанесла авиаудары по восточной части долины Бекаа в Ливане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно заявлению, целями ударов был тренировочный лагерь "Хезболлы", где собирались боевики, и объект по производству высокоточных ракет.

По данным военных, тренировочный лагерь использовался "Хезболлой" для планирования атак на Израиль.

В ЦАХАЛ также отметили, что также нанесли удар по военному объекту "Хезболлы" на севере Ливана.

"Хранение оружия, наличие инфраструктуры и проведение антиизраильских военных учений являются грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой для страны",- отметили военные.