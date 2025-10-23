Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане
- 23 октября, 2025
- 14:59
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что некоторое время назад нанесла авиаудары по восточной части долины Бекаа в Ливане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.
Согласно заявлению, целями ударов был тренировочный лагерь "Хезболлы", где собирались боевики, и объект по производству высокоточных ракет.
По данным военных, тренировочный лагерь использовался "Хезболлой" для планирования атак на Израиль.
В ЦАХАЛ также отметили, что также нанесли удар по военному объекту "Хезболлы" на севере Ливана.
"Хранение оружия, наличие инфраструктуры и проведение антиизраильских военных учений являются грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозой для страны",- отметили военные.
