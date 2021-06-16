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Израиль нанес авиаудары по ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес авиаудары по ХАМАС в секторе Газа Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
16 июня 2021 г. 05:01
Израиль нанес авиаудары по ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авиаудары были нанесены по целям, расположенным в районе города Газа и в городе Хан-Юнис, который находится в юго-западной части палестинского анклава.

Удары израильской авиации по целям ХАМАС в Газе, по словам представителя израильской армии, были нанесены в ответ на запуск из анклава воздушных шаров, начиненных взрывчаткой.

Отметим, что обстановка на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın bir neçə obyektinə zərbələr endirdi

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