Израиль намерен увеличить оборонные расходы до 8,3 млрд долларов

Израиль в 2024 году намерен увеличить расходы на национальную оборону на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) из-за продолжающегося конфликта с радикальным движением ХАМАС.

Израиль в 2024 году намерен увеличить расходы на национальную оборону на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) из-за продолжающегося конфликта с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, дополнительные 10 миллиардов долларов будут потрачены на другие расходы, которые также связаны с военными действиями.

Сообщается, что средства понадобятся для эвакуации порядка 120 тысяч человек из приграничных районов Израиля на севере и юге, а также восстановление разрушенных районов.

Отметим, что по словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви война в секторе Газа продлится "еще много месяцев".

"У этой войны сложные цели, она ведется на сложной территории. Поэтому война будет продолжаться еще много месяцев. Сейчас мы концентрируем усилия на юге сектора Газа, в том числе на Хан-Юнисе. И мы продолжаем углублять достижения на севере сектора Газа", - сообщил Халеви, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.