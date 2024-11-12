О нас

Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала движения "Хезболлах".
Другие страны
12 ноября 2024 г. 20:58
Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила ко второму этапу наземной операции в Ливане, целью которой является уничтожение ракетного потенциала движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила израильская газета Maariv со ссылкой на армейские источники.

"Начался второй этап наземной операции в южном Ливане, целью операции является уничтожение ракетного вооружения" Хезболлах", а также оказание дополнительного давления на террористическую организацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ЦАХАЛ действуют не только на юге Ливана, но и в Бейруте и долине Бекаа, уничтожая оружейные склады движения. Кроме того, подчеркивается, что за последний месяц "Хезболлах" выпустила около 90 БПЛА по Израилю, большинство из которых были перехвачены.

В сообщении также говорится, что атака северных районов Израиля осуществлялась с тех территорий в Ливане, где еще не действовали силы ЦАХАЛ.

Напомним, что Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
В Баку приостановлена деятельность 15 маршрутов на время проведения COP29
9 ноября 2024 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi