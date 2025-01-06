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Израиль на переговорах не получал от ХАМАС список заложников

Израиль на переговорах не получал от ХАМАС список заложников Израиль до сих пор не получал от движения ХАМАС в ходе переговоров список заложников, которых радикалы готовы освободить в рамках обсуждаемой сделки по сектору Газа.
Другие страны
6 января 2025 г. 00:07
Израиль на переговорах не получал от ХАМАС список заложников

Израиль до сих пор не получал от движения ХАМАС в ходе переговоров список заложников, которых радикалы готовы освободить в рамках обсуждаемой сделки по сектору Газа.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

"Израиль не получал никаких имен похищенных граждан в ходе переговоров", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос агентства. При этом Гендельман отметил, что "переговорная группа Израиля может вылететь в Катар в течение ближайших суток".

Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС сообщало, что движение утвердило список имен 34 заложников, которых радикалы готовы освободить в рамках соглашения по сектору Газа.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что делегация Израиля в ближайшее время отправится в Катар для возобновления переговоров об освобождении удерживаемых в палестинском анклаве заложников. Последний раунд переговоров с участием представителей еврейского государства прошел в Дохе в конце 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке İsrail girovların siyahısını hələ “HƏMAS”dan almayıb

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