Израиль на день закрылся от внешнего мира

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Израиле закрыли пограничные переходы, свернули привычную активность внутри страны и усилили меры безопасности на сутки религиозного поста Йом Кипур, который продлится до вечера среды.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, израильские власти также ввели "режим изоляции" палестинских территорий Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

На сутки прекращено воздушное и морское сообщение Израиля с внешним миром. Внутри страны не работают учреждения и предприятия, магазины и рестораны, остановился транспорт, включая частный, местные радио- и телеканалы прервали трансляции. Полиция страны перешла на усиленный режим работы во избежание стычек между евреями и арабами.

Йом Кипур, или Судный день, согласно иудейской традиции, подводит черту под периодом, когда над каждым человеком вершится высший суд, оцениваются все его деяния за истекший год, определяется судьба на год грядущий.