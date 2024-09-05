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Израиль может освободить 800 заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС

Израиль может освободить 800 заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС Израиль может освободить в общей сложности 800 палестинских заключенных в случае достижения соглашения с радикальным движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 12:36
Израиль может освободить 800 заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС

Израиль может освободить в общей сложности 800 палестинских заключенных в случае достижения соглашения с радикальным движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

"Число палестинских заключенных и террористов, которых освободят в обмен на заложников, составляет 800 человек, среди них и те, кто отбывают пожизненный срок за убийство мирных жителей", - отметил он.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе готово на 90%. Так, по словам чиновника, из 18 параграфов соглашения составлены 14. Из оставшихся четырех - три относятся к обмену заложников в Газе на заключенных. При этом источник уточнил, что пункты по освобождению заложников и контроль над Филадельфийским коридором остаются камнем преткновения.

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Версия на английском языке 90% of Gaza cease-fire, hostage deal has been agreed on: Senior US official

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