Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАС
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 12:11
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара в городе Газа для ликвидации снайпера из боевого крыла радикального движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста из боевого крыла ХАМАС Маджеда Абу Салмию. Он являлся снайпером ХАМАС и готовился к совершению атаки против военнослужащих Армии обороны Израиля в районе города Газа", - говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что перед ударом "были приняты меры для максимального снижения ущерба мирному населению", среди которых "применение высокоточных боеприпасов", "воздушное наблюдение" и "сбор дополнительных разведывательных данных".
Последние новости
12:26
Эрдоган: ООН не способна справиться с современными вызовамиВ регионе
12:12
Фото
Пилот Dams Lukas Oil стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы 2"Формула 1
12:11
Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАСДругие страны
11:57
Рубио подчеркнул важность вашингтонского саммитаВ регионе
11:51
ГЭЦ проводит тестовый экзамен для кандидатов на должность судьиНаука и образование
11:41
В США при стрельбе на свадьбе погиб один человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:25
На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлено нормальный скоростной режимИнфраструктура
11:22
Президент Грузии отбыл с визитом в СШАВ регионе
11:19
Фото