Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАС

    • 21 сентября, 2025
    • 12:11
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара в городе Газа для ликвидации снайпера из боевого крыла радикального движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "В городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста из боевого крыла ХАМАС Маджеда Абу Салмию. Он являлся снайпером ХАМАС и готовился к совершению атаки против военнослужащих Армии обороны Израиля в районе города Газа", - говорится в заявлении.

    В ведомстве отметили, что перед ударом "были приняты меры для максимального снижения ущерба мирному населению", среди которых "применение высокоточных боеприпасов", "воздушное наблюдение" и "сбор дополнительных разведывательных данных".

    İsrail Qəzzada HƏMAS snayperlərini zərərsizləşdirib

