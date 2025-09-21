Израиль ликвидировал в Газе снайпера боевого крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара в городе Газа для ликвидации снайпера из боевого крыла радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В городе Газа Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста из боевого крыла ХАМАС Маджеда Абу Салмию. Он являлся снайпером ХАМАС и готовился к совершению атаки против военнослужащих Армии обороны Израиля в районе города Газа", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что перед ударом "были приняты меры для максимального снижения ущерба мирному населению", среди которых "применение высокоточных боеприпасов", "воздушное наблюдение" и "сбор дополнительных разведывательных данных".