İsrail Qəzzada HƏMAS snayperlərini zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 12:17
İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) Qəzza şəhərində radikal HƏMAS hərəkatının hərbi qanadına məxsus snayperin zərərsizləşdirilməsi məqsədilə hava zərbəsi endirdiyini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İMQ-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Qəzza şəhərində İsrail Müdafiə Qüvvələri zərbə endirərək HƏMAS-ın hərbi qanadına məxsus terrorçu Macid Əbu Salmiyanı məhv edib. O, HƏMAS snayperi idi və Qəzza şəhəri ətrafında İsrail əsgərlərinə hücum etməyə hazırlaşırdı", – deyə bəyanatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, zərbədən əvvəl "mülki əhaliyə dəyən ziyanı maksimum azaltmaq üçün tədbirlər görülüb", bunların arasında "yüksək dəqiqlikli döyüş sursatlarının tətbiqi", "hava müşahidəsi" və "əlavə kəşfiyyat məlumatlarının toplanması" da var.
Son xəbərlər
13:43
Biləsuvarda avtomobil maneəyə çırpılıb, sürücü ölübHadisə
13:33
Foto
Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Xankəndi şəhərinə mediatur təşkil olunubMedia
13:29
AK sədri: Avropa İttifaqı rüsumlar məsələsində öz maraqlarından çıxış edəcəkDigər ölkələr
13:17
Bakının iki rayonunda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarHadisə
13:10
Azərbaycan kikboksçuları Avropa çempionatını 21 medalla başa vurubFərdi
13:05
Xabi Alonso "Real"ın sabiq baş məşqçilərinin uğurunu təkrarlayıbFutbol
13:02
İsrail və Macarıstanın XİN rəhbərləri Qəzza zolağındakı vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
12:46
Naxçıvanda yüksək dağlıq ərazilərə qar yağırEkologiya
12:33