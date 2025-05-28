Нетаньяху: Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара

Израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.

Израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит телеканал N12.

"Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара", - сказал он, выступая в Кнессете (парламент).

Напомним, что 13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший ХАМАС в секторе Газа и военное крыло этой организации - группировку "Бригады Иззэддина аль-Кассама".