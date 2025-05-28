Нетаньяху: Израиль ликвидировал лидера ХАМАС в Газе Мухаммеда Синвара

Израильские военные ликвидировали лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара.
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"Мы достигли поворотного момента на пути к ликвидации управленческого потенциала ХАМАС. Мы устранили Мухаммеда Синвара", - сказал он, выступая в Кнессете (парламент).
Напомним, что 13 мая Армия обороны Израиля объявила, что нанесла удар по подземному штабу под Европейской больницей в Хан-Юнисе. Целью являлся Мухаммед Синвар, возглавлявший ХАМАС в секторе Газа и военное крыло этой организации - группировку "Бригады Иззэддина аль-Кассама".