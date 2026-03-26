Израиль ликвидировал главу разведывательного управления ВМС КСИР Бехнама Резаи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы разведывательного управления военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнама Резаи.

Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.

Сообщается, что Резаи был ликвидирован вместе с командующим военно-морскими силами КСИР Алирезой Тангсири, который возглавлял подразделение последние восемь лет.

В заявлении утверждается, что Тангсири был причастен к атакам на нефтяные танкера и торговые суда, а также угрожал свободному судоходству в Ормузском проливе.