Израиль ликвидировал главу разведывательного управления ВМС КСИР Бехнама Резаи
- 26 марта, 2026
- 16:48
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы разведывательного управления военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнама Резаи.
Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.
Сообщается, что Резаи был ликвидирован вместе с командующим военно-морскими силами КСИР Алирезой Тангсири, который возглавлял подразделение последние восемь лет.
В заявлении утверждается, что Тангсири был причастен к атакам на нефтяные танкера и торговые суда, а также угрожал свободному судоходству в Ормузском проливе.
